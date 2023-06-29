Ученые выяснили, что жизнь в бедности оставляет отпечаток на мозге ребенка

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Жизнь в бедности может негативно повлиять на структурные связи мозга ребенка. Об этом пишет JAMA Network Open со ссылкой на исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

В исследовании приняли участие почти 9 тысяч детей в возрасте 9–10 лет. Ученые наблюдали за их здоровьем как минимум 10 лет и обнаружили, что у детей, живущих в бедности, движение молекул воды в белом веществе мозга было затруднено. По мнению специалистов, это может быть связано со структурными препятствиями для движения воды, которые у них возникли.

В статье указано, что в некоторых областях мозга у таких детей было больше жидкости, что может указывать на воспаление в мозге. Отмечается, что у взрослых хроническое воспаление в мозге связано с расстройствами нервной системы, в частности с деменцией.

"Целостность белого вещества очень важна для развития мозга. Ее снижение связано с проблемами зрительно-пространственного и психического здоровья у детей", – объяснили специалисты.

Авторы подчеркнули, что некоторые изменения в белом веществе могут привести к высокому риску детского ожирения и снижению мыслительных функций. Ученые думают, что последнее частично связано с тем, что выросшие в бедности дети имеют ограниченный доступ к обогащающей умственной, сенсорной и социальной стимуляции.

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