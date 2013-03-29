Около 500 молодых ученых презентуют свои идеи на конкурсе InnoStar

Организаторы конкурса проектов InnoStar ожидают, что в нем примут участие порядка 500 человек. Об этом на пресс-конференции "Москва ‒ технополис будущего" рассказал первый замглавы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Андрей Уваров.

"Прием работ начался всего две недели назад, за это время уже представили 50 заявок, ‒ отметил Уваров, ‒ Для сравнения, в прошлом году поступило всего 90 заявок. Всего будет вовлечено порядка 500 участников".

Принять участие в конкурсе InnoStar могут студенты, аспиранты и молодые ученые от 18 до 25 лет. Представить свой проект можно в категориях нанотехнологии, инженерия и машиностроение, биотехнологии и медицина, информационные технологии, энергетика, природопользование, гуманитарные науки.

Участников ждет интересная работа над проектом под руководством опытного наставника, а также различные семинары и встречи с бизнесменами, учеными и предпринимателями.

По итогам конкурса будут выбраны 10 десять лучших работ. Победители получат премии, памятные дипломы и призы от партнеров проекта.