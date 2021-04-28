Умер американский астронавт Майкл Коллинз

Фото: ТАСС/ASSOCIATED PRESS
На 91-м году жизни скончался астронавт Майкл Коллинз, пилотировавший командный модуль на орбите Луны во время первой высадки космонавтов на ее поверхность. Об этом сообщила его семья в Twitter.
"Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец и дедушка (Майкл Коллинз. – Прим. ред.) скончался сегодня после храброй борьбы с раком", – говорится в сообщении.
Уточняется, что последние дни Коллинз провел в окружении родных.
Майкл Коллинз – известный американский астронавт, который стал участником лунной миссии в 1969 году совместно с Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином. Когда Армстронг и Олдрин проводили историческую высадку на поверхность Луны, астронавт Майкл Коллинз остался в командном модуле на орбите спутника.
Коллинз был удостоен премии имени Галабера Международной астронавтической федерации, награжден медалями Каллума и NASA "За выдающуюся службу". В 2011 году его наградили высшей наградой США – "Золотой медалью Конгресса".
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