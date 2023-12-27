Россия успешно вывела на орбиту военный спутник

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военный спутник, который был запущен 27 декабря в 10:03 на ракете "Союз-2.1в", вышел на расчетную орбиту. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС)", – сказано в сообщении.

Уточняется, что со спутником на данный момент налажена и поддерживается телеметрическая связь, а бортовые системы этого космического аппарата работают в штатном режиме.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что на космодроме Плесецк в Архангельской области осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником.



Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура