27 декабря, 11:36Наука
Россия успешно вывела на орбиту военный спутник
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Военный спутник, который был запущен 27 декабря в 10:03 на ракете "Союз-2.1в", вышел на расчетную орбиту. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
"Космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС)", – сказано в сообщении.
Уточняется, что со спутником на данный момент налажена и поддерживается телеметрическая связь, а бортовые системы этого космического аппарата работают в штатном режиме.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что на космодроме Плесецк в Архангельской области осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура
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