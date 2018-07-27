Российские ученые выяснили, сколько растений понадобится для успешной миссии на Марс

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Российские ученые из Сколтеха разработали систему, которая поможет мировым космическим агентствам подобрать "правильные" растения, чтобы обеспечить будущие экспедиции необходимым количеством биомассы и кислорода. Результаты исследования опубликованы в научном журнале IEEE Pervasive Computing.

Как утверждают в NASA и "Роскосмосе", для продолжительных полетов в космос будут нужны полностью автономные систем жизнеобеспечения для производства воды и кислорода.

Создать такие системы, считают ученые, помогут растения и одноклеточные водоросли, которые производят биомассу быстро и в больших количествах. В целях эксперимента на борту МКС уже были созданы две оранжереи, где выращивали капусту, салат, астры и другие растения.

Однако перед биологами встал вопрос: сколько растений необходимо для выживания экипажа космического корабля, отправившегося к Марсу или другим планетам? Дмитрий Шадрин вместе с коллегами по Сколтеху Рупертом Герцером, Татьяной Подладчиковой и Андреем Сомовым открыли способ проводить подобные оценки быстро и весьма точно. Им удалось выявить ряд важных закономерностей, наблюдая за ростом карликовых томатов с помощью трехмерных и двумерных камер.

На основе этих наблюдений ученые создали систему машинного обучения. Она способна оценивать характеристики биомассы путем анализа двумерных снимков листьев помидор и трехмерной модели растения.

По словам Шадрина, главное преимущество нового метода состоит в том, что "трехмерное изображение достаточно получить для каждого вида растений всего один раз". "После этого для прогнозирования прироста биомассы достаточно использовать самые простые камеры", − пояснил он.

Как отметили специалисты, новую программу можно использовать не только при подготовке экспедиций в космос, но и, например, для оптимизации работы теплиц.