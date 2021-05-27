Личные вещи и архив Стивена Хокинга представят широкой публике

Фото: Zuma/TASS/Yang Chen

Уникальный архив и коллекцию личных вещей покойного астрофизика и популяризатора науки Стивена Хокинга покажут широкой публике.

Как сообщает AP News, коллекцию разместят в Музее науки в Лондоне. Соответствующее соглашение заключили правительство Великобритании и библиотека Кембриджского университета.

В частности, в музее будут представлены вещи из кабинета Хокинга в Кембридже – инвалидные кресла, документы с его подписью в виде отпечатка большого пальца.

Увидеть все эти экспонаты посетители смогут в начале следующего года. Известно, что Музей науки также планирует создать на сайте онлайн-каталог с памятными вещами астрофизика.

Ранее инвалидное кресло Хокинга, в котором он провел большую часть своей жизни, продали на аукционе в Лондоне за 393 тысячи долларов.