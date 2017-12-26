Роботы научились предсказывать слова людей

26 декабря, 16:58
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Ученые из США разработали нейросеть, которая может предсказывать слова людей.
Изобретение работает на основе мемристоров, который хранят данные и выполняют логические операции. Они легко встраиваются в электронные системы и не требуют обучения, сообщает "Мир 24".
Новая сеть обрабатывает информацию в упрощенном формате. Благодаря этому удается сократить время и работать с часто меняющимися данными.
Ученые считают, что такая нейросеть может быть использована для имитации человеческого мозга. Она улавливает слова и интонации, что позволяет ей закончить предложение быстрее, чем его скажет человек.
Ранее большинство россиян высказались против замены людей роботами. Они считают, что техника не сможет заменить человека на рабочем месте в обозримом будущем.
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