Роботы научились предсказывать слова людей

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ученые из США разработали нейросеть, которая может предсказывать слова людей.

Изобретение работает на основе мемристоров, который хранят данные и выполняют логические операции. Они легко встраиваются в электронные системы и не требуют обучения, сообщает "Мир 24".

Новая сеть обрабатывает информацию в упрощенном формате. Благодаря этому удается сократить время и работать с часто меняющимися данными.

Ученые считают, что такая нейросеть может быть использована для имитации человеческого мозга. Она улавливает слова и интонации, что позволяет ей закончить предложение быстрее, чем его скажет человек.

Ранее большинство россиян высказались против замены людей роботами. Они считают, что техника не сможет заменить человека на рабочем месте в обозримом будущем.