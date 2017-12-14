Большинство россиян высказались против замены людей роботами

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Большинство жителей РФ считают, что роботы не смогут заменить их на рабочем месте. Так ответили 74 процента опрошенных россиян.

79 процентов из них – граждане в возрасте от 45 до 59 лет. При этом только шесть процентов респондентов убеждены, что роботизация вполне возможна в ближайшем будущем, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, выяснилось, что 73 процента граждан никогда не задумывались над тем, могут ли роботы заменить человека в работе.

Ранее стало известно, что робот примет участие во всех испытаниях нового российского пилотируемого корабля "Федерация" и отправится вместе с космонавтами на МКС.