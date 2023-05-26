16:39События
Москва 24: молодые ученые расскажут о научно-технологическом развитии России
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В понедельник, 29 мая, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "О работе молодых ученых МГУ им. М. В. Ломоносова: актуальные научные направления и результаты перспективных исследований".
Как сегодня готовят новые кадры для научно-технологического развития России? Какую государственную поддержку могут получить люди, начинающие путь в науке? Об этом и многом другом расскажут:
- доктор экономических наук, профессор кафедры экономики инновационного развития факультета государственного управления, председатель Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Александр Воронов;
- кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник кафедры истории социально-политических учений факультета политологии, заместитель председателя Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Александра Яковлева;
- кандидат географических наук, доцент географического факультета, двукратный лауреат премии Европейского метеорологического союза, заместитель председателя Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Павел Константинов;
- кандидат биологических наук, руководитель группы разработки инвазивных нейроинтерфейсов института искусственного интеллекта МГУ, старший научный сотрудник института физико-химической биологии, член Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Василий Попков;
- кандидат химических наук, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах, член Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Алексей Тарасов.
Смотрите прямую трансляцию 29 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.