Москва 24: молодые ученые расскажут о научно-технологическом развитии России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 29 мая, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "О работе молодых ученых МГУ им. М. В. Ломоносова: актуальные научные направления и результаты перспективных исследований".

Как сегодня готовят новые кадры для научно-технологического развития России? Какую государственную поддержку могут получить люди, начинающие путь в науке? Об этом и многом другом расскажут:



доктор экономических наук, профессор кафедры экономики инновационного развития факультета государственного управления, председатель Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Александр Воронов;

кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник кафедры истории социально-политических учений факультета политологии, заместитель председателя Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Александра Яковлева;

кандидат географических наук, доцент географического факультета, двукратный лауреат премии Европейского метеорологического союза, заместитель председателя Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Павел Константинов;

кандидат биологических наук, руководитель группы разработки инвазивных нейроинтерфейсов института искусственного интеллекта МГУ, старший научный сотрудник института физико-химической биологии, член Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Василий Попков;

кандидат химических наук, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах, член Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Алексей Тарасов.

Смотрите прямую трансляцию 29 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.