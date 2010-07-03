В ночном небе над Землей курсирует "поезд" из спутников

Минувшей ночью спутники Маска пролетели над Москвой. "Поезд" из космических аппаратов успели снять жители области. Зрелище впечатляющее: в ночном небе среди мерцающих звезд движется вереница из 60-ти светящихся объектов. Это спутники, которые компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, запустила в космос в пятницу, сообщает телеканал Москва 24.

Картинка уникальная – скоро эти аппараты разведут по орбитам, космический поезд исчезнет.

Пользователи Сети шутят, что вереница спутников похожа на кортеж Санта-Клауса. В интернете также делают предположение, что в скором времени ночи на Земле перестанут быть темными, так как компания SpaceX планирует разместить в космосе 12 тысяч таких спутников – они должны обеспечить всю планету доступом в Сеть.