В ночном небе над Землей курсирует "поезд" из спутников
Минувшей ночью спутники Маска пролетели над Москвой. "Поезд" из космических аппаратов успели снять жители области. Зрелище впечатляющее: в ночном небе среди мерцающих звезд движется вереница из 60-ти светящихся объектов. Это спутники, которые компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, запустила в космос в пятницу, сообщает телеканал Москва 24.
Картинка уникальная – скоро эти аппараты разведут по орбитам, космический поезд исчезнет.
Пользователи Сети шутят, что вереница спутников похожа на кортеж Санта-Клауса. В интернете также делают предположение, что в скором времени ночи на Земле перестанут быть темными, так как компания SpaceX планирует разместить в космосе 12 тысяч таких спутников – они должны обеспечить всю планету доступом в Сеть.
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