В больницах остаются 11 пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове

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Одиннадцать пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове остаются в больницах. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа, сейчас находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой. Ребенок получил тяжелую сочетанную травму и перелом таза. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что по поводу его состояния проведены все необходимые телемедицинские консультации. "Мы надеемся, что критический период сегодня–завтра пройдет, и тогда можно будет точно определить, нужно ли эвакуировать. Возможность такая есть. У нас специально стоит борт с реанимационной бригадой. Как только вопрос будет решен и можно будет, мы это сможем сделать", – сказала она.

По словам министра, второй по тяжести – 18-летний молодой человек, также спрыгнувший с четвертого этажа. У него менее тяжелые травмы – черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Состояние молодого человека оценивается как средней степени тяжести. Он в сознании, сам рассказывает о своем состоянии.

Еще девять человек находятся в состоянии легкой степени тяжести. Они пострадали от отравления угарным газом. Некоторые из них потеряли членов семьи, сейчас с ними работают клинические психологи.