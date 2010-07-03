Названо точное время повторной стыковки "Союза" с МКС

Вторая попытка стыковки "Союза", на борту которого находятся робот "Федор", с МКС назначена на 06:12 по московскому времени вторника, 27 августа. Об этом говорится на сайте NASA. Информацию подтвердили и с Роскосмосе.

"Российский корабль предпримет вторую попытку стыковки в понедельник в 23:12 по времени Восточного побережья США (соответствует 06:12 по московскому времени. – Прим. ред.)", – указано в сообщении американского агентства.

"Время отделения пилотируемого корабля "Союз" от модуля "Звезда" – 26 августа в 06:34 мск, стыковка к "Поиску" – 06:59 мск. Стыковка корабля к модулю "Звезда" запланирована на 27 августа в 06:12 мск", – говорится в Twitter Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что космический корабль "Союз МС-14" затопят, если его не удастся пристыковать к МКС. Такое предположение высказали эксперты космической отрасли. По их словам, есть риск столкновения со станцией.

Стыковка должна была пройти утром в субботу. "Союз МС-14" приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля. Но система автоматической стыковки не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией.

Предполагается, что на орбите "Федор" пробудет 17 суток. Он выполнит шесть секретных задач. Он будет копировать действия космонавтов, и в перспективе должен избавить людей от рисков работы в открытом космосе.

"Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

