Москвичи смогут изучить звездное небо

Московский Планетарий объявляет о начале ежегодной акции "100 часов астрономии". С 3 сентября в Большой Обсерватории начнутся ежедневные вечерние наблюдения.

За космическими объектами можно будет следить с помощью 300-милиметрового телескопа "Цейсс-300", а также с помощью любительского оборудования. Во время наблюдений на площадке будут дежурить специалисты Планетария, которые смогут ответить на все вопросы и помочь при наблюдениях.

Наблюдения будут проходить с 21:00 до 0:00. Они полностью бесплатны, но обязательным условием для них является ясная погода.

Как сообщается на сайте московского Планетария, сентябрьские наблюдения – это часть международного проекта "100 часов астрономии". Всемирная акция призвана привлечь внимание к науке и позволить всем желающим самостоятельно провести настоящие астрономические наблюдения.

По мнению специалистов, начало осени – один из самых благоприятных периодов для наблюдения звездного неба. В это время в средней полосе России ночи становятся темными и достаточно продолжительными, при этом еще теплыми.