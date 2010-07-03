Ученые рассказали об опасности кофе для беременных

Фото: depositphotos/d.travnikov

Ученые из университета Уханя (Китай) провели исследование относительно потенциальной опасности употребления кофе беременными женщинами и пришли к неутешительным выводам. О результатах работы экспертов сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of Endocrinology.

Специалисты обнаружили, что кофеин негативно влияет на развитие зародыша. Опыты проводили на беременных крысах. Им давали большие дозы кофеина, эквивалентные трем и девяти чашкам кофе в день, а потом следили за изменениями в работе их организмов. В итоге выяснилось, что большие дозы кофе способствуют уменьшению массы плода и замедляют скорость его созревания.

Также был обнаружен еще один эффект. Кофеин заставил организм вырабатывать большие количества стрессовых гормонов, блокирующих действие гормона роста IGF1 в печени будущих детенышей. Такой форсированный рост способствует развитию жировой болезни печени.

Ученый Иньсянь Вэнь подчеркнул, что выводы необходимо подтвердить, но на данном этапе он бы рекомендовал женщинам воздержаться от употребления кофе во время беременности.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что вредные гастрономические привычки способны вызвать психоэмоциональные расстройства. Она подчеркнула, что между питанием и развитием психических заболеваний есть прямая связь. Так, мозговая деятельность и активность зависят от количества аминокислот, жиров, минералов и микроэлементов, которые получает человек с приемом пищи. Чем больше вредных веществ поступает, тем быстрее нарушается метаболизм и выходят из строя важные системы жизнедеятельности.