Москва онлайн покажет фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

28 мая, в воскресенье, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть фестиваль науки и технологий Geek Picnic.

Фестивальное пространство будет поделено на тематические зоны, где пройдут мастер-классы и лекции популяризаторов науки, перформансы и презентации технологических новинок, дефиле косплееров, викторины и выставки. В зоне ретро-компьютеров и старых видеоигр можно будет сыграть в Sega, Dendy или даже Atari. Традиционно на фестивале будут представлены площадки, помогающие в трудоустройстве молодых специалистов.

Корреспондент Лариса Соколова изучит фестивальные зоны, пообщается с молодыми учеными и посетителями.

Смотрите прямую трансляцию 28 мая в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.