Сбой в системе очистки воздуха случился на МКС

Экспериментальная установка по удалению углекислого газа отключилась на Международной космической станции, сообщает NASA.
Когда параметры системы Life Support Rack обновили, устройство вновь заработало в штатном режиме.
На некоторое время перезапуск был прерван из-за пожарной сигнализации в пристыкованном к МКС грузовом космическом корабле Cygnus. Однако она оказалась ложной.
Отмечается, что проблема с оборудованием, доставленном на МКС в октябре прошлого года, возникла еще 23 апреля. После приостановки работы системы к очистке воздуха были готовы подключиться схожие системы из модулей LAB и Node 3.
Сейчас экипаж МКС состоит из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадца Давида Сен-Жака.
Ранее NASA назвало критерии отбора астронавтов. Специалисты отметили, что это должны быть люди, которые являются хорошими лидерами и хорошими ведомыми в зависимости от ситуации.
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