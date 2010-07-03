Сбой в системе очистки воздуха случился на МКС

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Экспериментальная установка по удалению углекислого газа отключилась на Международной космической станции, сообщает NASA.

Когда параметры системы Life Support Rack обновили, устройство вновь заработало в штатном режиме.

На некоторое время перезапуск был прерван из-за пожарной сигнализации в пристыкованном к МКС грузовом космическом корабле Cygnus. Однако она оказалась ложной.

Отмечается, что проблема с оборудованием, доставленном на МКС в октябре прошлого года, возникла еще 23 апреля. После приостановки работы системы к очистке воздуха были готовы подключиться схожие системы из модулей LAB и Node 3.

Сейчас экипаж МКС состоит из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадца Давида Сен-Жака.

Ранее NASA назвало критерии отбора астронавтов. Специалисты отметили, что это должны быть люди, которые являются хорошими лидерами и хорошими ведомыми в зависимости от ситуации.