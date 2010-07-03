Весенний малый парад планет можно будет наблюдать в последнюю неделю марта

Фото: nat-geo.ru/Алексей Кулачатов

Весенний малый парад планет в этом году придется на последнюю неделю марта, сообщает пресс-служба Московского планетария. Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер расположатся в южной стороне от Солнца. Однако Венеру и Меркурий невозможно будет увидеть из-за ярких солнечных лучей.

Стареющий серп Луны пройдет мимо ярких звезд созвездий Дева и Скорпион, а также близ Юпитера и Сатурна. При ясной погоде, можно наблюдать, сближения Луны с Юпитером 27 марта и Сатурном 29 марта.

29 марта произойдет покрытие Сатурна Луной, это можно будет увидеть в акваториях Атлантического и Индийского океанов и в южной части Африки. Россияне за этим явление понаблюдать не смогут.

Ранее Московский планетарий открыл запись на празднование выпускных. Различные развлекательные мероприятия подготовлены для выпускников детских садов и младшей школы.