Строительство Технологической долины рядом с МГУ близится к старту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство научно-технологической долины "Воробьевы горы" может начаться в ближайшее время, сообщил журналистам ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

По его словам, если постановление правительства о старте строительства выйдет через пару недель, с того же дня можно искать инвестора на создание лабораторий. А это значит, продолжил он, что уже со следующего дня можно начать строительство лаборатории.

"Сергей Собянин сказал, что Москва дает 10 миллиардов рублей сразу на строительство, это серьезно – несколько корпусов сразу. Мне так кажется, что мы близки к старту", – цитирует ректора МГУ Агентство "Москва".

Разработка концепции уникального университетского кампуса на Воробьевых горах ведется с 2013 года. Научно-технологическая долина будет состоять из семи высокотехнологичных кластеров, среди которых нано-, био-, информационные технологии и инновационное спортивное направление.

23 января Владимир Путин сообщил, что власти откажутся от застройки коммерческим жильем территории вокруг МГУ имени Ломоносова. Пространства вокруг действующих зданий вуза будут использоваться для развития самого университета, а именно в целях создания Технологической долины.

Президент также сообщил, что МГУ должен сыграть важную роль в реализации стратегических целей России. Он отметил, что стране необходимы открытия, разработки и готовые продукты в области искусственного интеллекта. По мнению главы государства, у МГУ есть сильные компетенции в сфере математики и физики, в анализе больших данных и проведении сложного математического моделирования.

Он рассчитывает, что МГУ окажет значимое влияние на реализацию программы генетических исследований. Работы будут вестись по вопросам биобезопасности, медицины, фармацевтики, микробиологии, сельского хозяйства.