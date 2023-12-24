Ученые выяснили местонахождение царства Пунт благодаря бабуинам

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Ученые нашли данные, которые могут говорить о точном местонахождении легендарного края изобилия и блаженства – царства Пунт. Об этом пишет РИА Новости.

Известная древним египтянам территория в Восточной Африке – земля Пунт – описана сразу в нескольких источниках, среди которых числится "Сказка о потерпевшем кораблекрушение". Из нее можно узнать о том, как вельможа отправился в далекие земли по приказу фараона.

Его корабль попал в бурю, и сановник оказался на незнакомом острове. Там находился Змей – местное божество, которое передало вельможе всевозможные дары.

Согласно другим документам, правители Древнего Египта отправляли в Пунт экспедиции. А царь Пунта якобы согласился стать подданным царицы Хатшепсут после того, как та отправила в его земли делегацию с щедрыми дарами.

Исследователи, изучая все доступные источники, обнаружили подсказку точного местонахождения Пунта все в той же сказке о вельможе. В ней описывались различные животные, в том числе обезьяны. Из других документов стало известно, что речь идет конкретно о бабуинах.

Проанализировав ДНК забальзамированных в XVI-X веках до нашей эры приматов, ученые выяснили, что они произошли с территории современных Сомали, Эритреи, Эфиопии и Джибути.

На территории Эфиопии и Эритреи когда-то располагалось Аксумское царство. Оно являлось наследницей другой, более древней цивилизации, которой, предположительно, было царство Пунт.

Ранее исследователи из Борнмутского университета заявили, что гиксосы, которые правили Египтом в XVII веке до нашей эры, не являлись иностранными захватчиками. Согласно данным ученых, они были выходцами с Ближнего Востока.