Ученые назвали фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера

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Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины установили, что повышенная тревожность увеличивает риск развития болезни Альцгеймера у пожилых людей. Об этом сообщает MedicalXpress.
"У пациентов с легкими когнитивными нарушениями и симптомами тревожности болезнь Альцгеймера развивалась быстрее, чем у людей без тревоги, независимо от того, был ли у них генетический фактор риска или потери объема головного мозга", – заявила один из авторов доклада Дженни Ульбер.
Участниками исследования стали 339 пациентов со средним возрастом 72 года, у которых наблюдались умеренные когнитивные нарушения. Ученые на протяжении нескольких лет отслеживали показатели их головного мозга с помощью МРТ, измеряя объемы двух областей, отвечающих за воспоминания, – гиппокампа и энториальной коры.
У 72 испытуемых спустя несколько лет когнитивные нарушения прогрессировали до болезни Альцгеймера, в то время как остальные 267 участников остались в стабильном состоянии из-за меньшей тревожности.
Авторы исследования отмечают, что их опыт поможет усовершенствовать процесс диагностики и лечения пациентов, находящихся в группе риска.
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