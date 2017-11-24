Москвичи увидят яркий звездопад Геминиды в декабре

Фото: ТАСС/ Юрий Смитюк

В декабре москвичи смогут увидеть в небе яркий звездопад Геминиды.

"Именно в декабре можно наблюдать еще один метеорный поток-гигант: знаменитые Геминиды, превосходящие по количеству "падающих звезд" все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды", − говорится в сообщении Московского планетария.

Отмечается, что Геминиды являются самым сильным метеорным потоком года. Метеоры, белые и яркие, могут падать очень часто − до 120 метеоров в час в ночь максимума активности, которая ожидается 14 декабря.

А вот на самую длинную ночь года, 22 декабря, придется максимум действия метеорного потока Урсиды, который можно наблюдать только в Северном полушарии в созвездии Малой медведицы. В этом году ожидается до 10 метеоров в час.

В ноябре жители России могли наблюдать метеорный поток Леониды, известный около 3800 лет. Он назван по имени созвездия Льва, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). Это очень яркие и быстрые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 километров в час. Интенсивность потока варьируется от года к году.

Самый яркий зафиксированный в истории поток Леониды пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся треков.