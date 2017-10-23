Совет при Минобрнауки призвал отменить решение по диссертации Мединского

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Совет по науке при Минобрнауки призвал пленум Высшей аттестационной комиссии отменить решение президиума ВАК, который рекомендовал сохранить за министром культуры Владимиром Мединским степень доктора исторических наук.

В заявлении говорится о нарушении приказа Минобрнауки № 568 от 16.05.2016, согласно которому в случае расхождения их позиций должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории, передает "Газета.ру".

"Сессия гуманитарно-общественных наук президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации в России в целом", – отметили заявлении.

Также совет рекомендовал пленуму ВАК создать независимую экспертную комиссию для подготовки заключения по заявлению о работе Мединского и для проверки новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях.

В 2016 году эксперт сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий заявил о нарушениях в работе Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков".

Критики посчитали диссертацию ненаучной и пропагандистской. Изучив работу, экспертный совет ВАК дал рекомендацию лишить Мединского ученой степени. Эксперты отмечали, что Мединский не указал достаточно ссылок на архивные фонды, а также выявили другие ошибки и недочеты в работе.

2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Ряд ученых назвали решение оценочным. Президиум ВАК 20 октября рекомендовал Министерству образования и науки РФ сохранить за министром ученую степень доктора исторических наук.