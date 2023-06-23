Астроном сообщил, что над Польшей пролетели остатки спутника или ракеты

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Таинственные объекты, которые пролетали над Польшей в ночь на 23 июня, могут быть остатками ракеты или спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.

"Скорость полета маленькая, снижение медленное. Вероятно, это искусственное тело – остатки спутника или ракеты-носителя", – объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект. Пользователи в Сети разделились во мнениях, что конкретно пролетело над страной.

Так, астроном-любитель Кароль Войтицкий заявил, что это могут быть обломки искусственного спутника Земли. Автор страницы "О космосе и космонавтике" Адам Хурцевич написал, что на кадрах можно наблюдать сход с орбиты второй ступени китайской ракеты Chang Zheng 2D.

До этого в СМИ появилась информация, что в Польше обнаружили фрагменты неизвестного воздушного шара с надписями кириллицей. Обломки нашли в кукурузном поле, расположенном в четырех километрах от города Бяла-Писка. Уточнялось, что в десяти километрах от места обнаружения фрагментов находится военный полигон и воинская часть.

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