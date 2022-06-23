В Московском планетарии рассказали, откуда наблюдать парад планет 24 июня

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, что москвичи смогут увидеть парад планет. Для этого им нужно будет наблюдать за небом примерно с 3 часов утра.

Ранее сообщалось, что жители РФ в ночь с 23 на 24 июня смогут наблюдать за парадом планет. Во время этого астрономического явления несколько планет выстроятся в один ряд невысоко над горизонтом.

По словам Рублевой, всего в параде участвуют шесть планет: Венера, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун.

"Обычно парадом планет называют ситуацию, когда все планеты устраиваются в ряд и их можно наблюдать. Меркурий сейчас находится вне зоны видимости. Он не участвует в параде, его не видно", – поясняет эксперт.

Специалист отмечает, что две самые яркие планеты – Венеру и Юпитер, а также красный Марс и желтый Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом.

"В Москве можно увидеть, но лучше, конечно, с каких-то высоких этажей наблюдать, если есть выход на открытый горизонт. А еще лучше за городом. Вот кто сейчас на даче, если есть тоже открытый горизонт, не полениться, встать пораньше и посмотреть. Это очень красиво", – отмечает специалист.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Я думаю, как раз в районе 3 часов утра будут видны Венера, Юпитер, Марс, Сатурн. Нужно посмотреть на ту часть неба, которая от северо-востока до юга. Это можно будет наблюдать ранним-ранним утром, когда еще достаточно темно, но уже начинает светать.

"Венера будет видна на северо-востоке. Марс – низко на востоке, Юпитер – на востоке, Сатурн – на юго-востоке", – рассказывает специалист.

Уран и Нептун тоже находятся над горизонтом, но эти планеты можно будет наблюдать только в телескоп, говорит Рублева.

"Если есть какой-то телескоп небольшой или, может быть, даже подзорная труба, то можно посмотреть. Может быть, на северо-востоке довольно низко над горизонтом будет Уран и на юго-востоке тоже невысоко – Нептун", – говорит эксперт.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, за какими астрономическими явлениями смогут наблюдать россияне в 2022 году. Например, 25 октября будет частное солнечное затмение. Еще одно астрономическое событие случится 8 ноября. Тогда произойдет полное лунное затмение.

