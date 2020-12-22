Россияне смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь на 23 декабря

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Жители России в ночь на 23 декабря смогут увидеть на небе звездопад Урсиды. Об этом пишет сайт Московского планетария.

Сообщается, что метеорный поток Урсиды происходит ежегодно с 17 по 27 декабря. При этом пик активности небесного явления в этом году придется на ночь с 22 на 23 декабря.

В пресс-службе посоветовали искать падающие метеоры в ночь на среду над северным горизонтом. Специалисты пояснили, что для наилучшего наблюдения необходимо безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

"Луна в первой четверти присутствует только на вечернем небе, скрываясь после полуночи под горизонт. Поэтому при условии ясной погоды условия для наблюдения метеоров Урсид благоприятные", – заявили в планетарии.

Уточняется, что в нынешнем году скорость потока составит до 10 метеоров в час. Звездопад можно будет наблюдать только в Северном полушарии.

Ранее жители столичного региона могли наблюдать пик мощнейшего метеорного потока Геминиды. Ожидалось, что за час будет пролетать до 120 метеоров.