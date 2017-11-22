Ученые обнаружили новые обстоятельства вымирания динозавров на Земле

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Британские ученые из Имперского колледжа выявили новые обстоятельства вымирания динозавров на Земле. По мнению исследователей, столкновение планеты с астероидом привело к выбросу серы в атмосферу, а оно к исчезновению гигантских ящеров.

Как сообщают "Аргументы недели", небесное тело упало на Землю под углом в 60 градусов. Из-за этого количество серы в воздухе превысило норму в три раза. Ранее выдвигалось предположение, что астероид упал на территории полуострова Юкатан под прямым углом.

При этом после происшествия, температура на Земле снизилась за сутки сразу на 26,7 градуса. Затем несколько лет на планете царила астероидная зима. Вымерло из-за этого огромное количество живых организмов. Основной ущерб пришелся на жизнь в океане.

Версию с падением астероида на Ютакан озвучили японские ученые. По их мнению, если бы место падения небесного тела было другим, то обитатели планеты могли бы выжить.

Многие ученые во всем мире полагают, что 65 миллионов лет назад в Землю врезался метеорит, оставивший на поверхности планеты кратер Чиксулуб в южной Мексике радиусом 300 километров.