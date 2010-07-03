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22 июля, 23:38

Появился самый короткий тест на IQ

наука

22 июля, 23:38

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На просторах сети появился самый короткий тест на IQ. Он состоит всего из трех математических задач. Об этом рассказал Mirror.

"Чтобы получить правильный ответ самостоятельно, необходимо подавить ошибочный вариант, который первым приходит на ум", – объяснил разработчик теста Шейн Фредерик.

В исследовании, которое было проведено еще в 2005 году, приняли участие более 3 тысяч человек, в том числе студенты Йельского и Гарвардского университетов. Тест состоит из следующих вопросов:

  1. Бита и мяч в сумме стоят 1,10 долларов. Сколько стоит мяч, если бита дороже него на 1 доллар?
  2. 5 машин за 5 минут изготавливают 5 изделий. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий?
  3. В озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Чтобы они полностью заполнили собой озеро, потребуется 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Отмечается, что более 80 процентов опрошенных не смогли правильно решить задачи.

Ранее ученые рассказали, как не стать гаджетозависимым. Согласно обновленной статистике, многие россияне проводят в интернете почти треть суток.

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