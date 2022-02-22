Ученые раскрыли секрет ковки средневековых мечей Ulfberht

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Российским ученым из НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из МГУ имени Ломоносова и Государственного исторического музея удалось установить, какую технологию использовали средневековые оружейники для изготовления знаменитых мечей Ulfberht ("Ульфберт"). Об этом сообщает RT.

Мечи с клеймом "Ульфберт" производили с конца VIII до XI века. Их отличало сочетание прочности, легкости и гибкости. Металловеды изучили несколько клинков X века из археологического комплекса Гнездово под Смоленском и курганов Юго-Восточного Приладожья и установили, что кузнецы пробовали комбинировать в одном изделии разные материалы.

"Доступные для изготовления оружия материалы были неоднородными и далеко не идеальными по качеству, а легировать сталь металлурги научились гораздо позднее. Чтобы получать высококлассные, твердые и надежные клинки, как мечи "Ульфберта", кузнецы старались комбинировать в одном изделии разные материалы: на кромки пускали твердую закаленную сталь, а сердечник клинка делали из железа, обладающего наивысшей ударной вязкостью", – отметила магистрант кафедры археологии МГУ имени Ломоносова, выпускница кафедры металловедения и физики прочности НИТУ "МИСиС" Александра Щедрина.

Также ученым удалось развеять миф о том, что мечи "Ульфберта" изготовлены из литой тигельной стали, сопоставимой по качеству с современным металлом. По результатам исследования во всех изученных мечах обнаружены сварные швы, неоднородности структуры и шлаковые включения.

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