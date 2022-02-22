Ученые раскрыли секрет ковки средневековых мечей Ulfberht

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Российским ученым из НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из МГУ имени Ломоносова и Государственного исторического музея удалось установить, какую технологию использовали средневековые оружейники для изготовления знаменитых мечей Ulfberht ("Ульфберт"). Об этом сообщает RT.
Мечи с клеймом "Ульфберт" производили с конца VIII до XI века. Их отличало сочетание прочности, легкости и гибкости. Металловеды изучили несколько клинков X века из археологического комплекса Гнездово под Смоленском и курганов Юго-Восточного Приладожья и установили, что кузнецы пробовали комбинировать в одном изделии разные материалы.
"Доступные для изготовления оружия материалы были неоднородными и далеко не идеальными по качеству, а легировать сталь металлурги научились гораздо позднее. Чтобы получать высококлассные, твердые и надежные клинки, как мечи "Ульфберта", кузнецы старались комбинировать в одном изделии разные материалы: на кромки пускали твердую закаленную сталь, а сердечник клинка делали из железа, обладающего наивысшей ударной вязкостью", – отметила магистрант кафедры археологии МГУ имени Ломоносова, выпускница кафедры металловедения и физики прочности НИТУ "МИСиС" Александра Щедрина.
Также ученым удалось развеять миф о том, что мечи "Ульфберта" изготовлены из литой тигельной стали, сопоставимой по качеству с современным металлом. По результатам исследования во всех изученных мечах обнаружены сварные швы, неоднородности структуры и шлаковые включения.
В центре Москвы нашли сотни артефактов, в том числе позднего Средневековья. Раскопки проводили в районе Старомонетного переулка. Среди интересных находок – украшения печей, монеты времен Алексея Михайловича Романова, курительные трубки, посуда.
Турнир святого Георгия прошел на фестивале "Иваново поле"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: