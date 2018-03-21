Ученые получили восстанавливающий пораженные ткани материал

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Ирландские исследователи синтезировали биоматериал, который поможет лечить пораженные ткани организма, в том числе нервную и кровеносную системы, а также кожные покровы.

Как сообщает The Irish Times, в основе материала – коллаген и графен. Второе вещество является модификацией углерода. Это самый тонкий, но при этом прочный материал в мире, обладающий антибактериальными свойствами. Он может пропускать импульсы нервной системы и "вживляться" в пораженные ткани.

По словам ученых, изобретение поможет восстанавливать сердечные функции после приступов. Это удастся сделать с помощью эффекта микрошунтирования участков тканей. Кроме того, материал можно использовать при восстановлении кожи после ожогов, а также при лечении сосудов.

Биоматериал станет прорывом в развитии регенеративных технологий, убеждены ученые.

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