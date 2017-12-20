Атмосфера на Земле появилась благодаря грибам – ученые

Фото:ТАССМихаил Рогозин
Исследователи из Лидского университета в Великобритании считают, что атмосфера на Земле начала формироваться благодаря грибам, передает "Газета.ру".
Считается, что богатая кислородом атмосфера образовалась благодаря растениям. При этом ученые утверждают, что на ранних этапах растения еще не были достаточно развиты, чтобы самостоятельно обеспечивать планету кислородом, и помогали им в этом грибы. Они доставляли фосфор от скал к растениям, тем самым стимулируя фотосинтез.
Исследователи предполагают, что грибы появились раньше растений. Однако их взаимодействие с растениями было взаимовыгодным: растения при фотосинтезе выделяют углерод, необходимый грибам.
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