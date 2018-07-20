В России разработали экспресс-тест для выявления отравления химоружием‍

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Сотрудники химического факультета МГУ запатентовали быстрый способ диагностики людей, подвергшихся воздействию фосфорсодержащих ядов. Разработка может помочь при расследовании применения химоружия. Ученые вели исследования, консультируясь со специалистами Минобороны РФ, рассказали в пресс-службе вуза.

Как пояснили представители вуза, новый тест сокращает время исследования за счет отсутствия стадии дериватизации – превращения вещества в схожий легко определяемый продукт. "Для реализации методики нужна "экзотическая" неподвижная фаза — особый сорбент, который не очень часто применяют в рутинной практике аналитических лабораторий, однако этот сорбент коммерчески доступен и позволяет получить прекрасные результаты", – цитирует одного из авторов патента, старшего научного сотрудника, кандидата химических наук МГУ Михаила Статкуса РИА Новости.

Ученый пояснил, что фосфорорганические соединения используются для производства ядов нервно-паралитического действия. Они вызывают смерть в течение первых часов после контакта. Вещества блокируют ферменты, позволяющие передавать нервные импульсы, организм парализует. Яды проникают в организм через кожу, пищеварительный тракт или дыхательные пути.

Как пояснили в МГУ, исследования по определению отравляющих веществ и нетоксичных продуктов помогут не только в расследовании химатак, но и при диагностике состояния пострадавших.

Самые громкие случаи применения отравляющих веществ в 2018 году произошли в Великобритании. В городах Солсбери и Эймсбери пострадали по два человека. В первом случае нервно-паралитическим веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В другом – пострадали два британских гражданина. Женщина, подвергшаяся воздействию яда, умерла в больнице.

Об использовании химоружия в Сирии также сообщали представители коалиции армий западных стран во главе с США, однако Дамаск опровергает эти обвинения.