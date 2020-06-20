Кольцеобразное затмение Солнца можно будет увидеть 21 июня

Фото: AP/Wally Santana

Солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, будет видно 21 июня. С территории России его будет видно только в формате частных фаз, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону.

Затмение начнется в 07:48 в центральной Африке. Наибольшая фаза будет наблюдаться в Гималаях и составит 38 секунд.

В России затмение будет видно на значительной части территории от запада до востока. С севера область видимости затмения будет ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны коснутся друг друга.

Линия пройдет по Смоленской области, вдоль границы Московской и Тверской областей, по Ярославской, Костромской и Кировской областям и Республике Коми. Далее она перейдет в Сибирь вблизи Северного полярного круга, пройдет чуть южнее Якутска и выйдет в Охотское море.

"При наблюдениях из этих районов интересна фиксация моментов касания дисков Солнца и Луны и наблюдения лунных гор", – отметили в планетарии.

В воскресенье произойдет кольцеобразное солнечное затмение



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