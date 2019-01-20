Россия построит лунный космический корабль "Союз" на свои средства

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Россия разработает космический корабль "Союз" для полетов к Луне за свой счет, сообщает РИА Новости. Уточняется, что финансового участия NASA не будет.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что американское космическое агентство попросило российскую сторону создать версию космического корабля для полетов к спутнику Земли. Ее будут использовать в качестве резервной.

Для того, чтобы корабли "Союз" могли совершать полеты к Луне, необходимо создать разгонный блок, который отправит корабль, а также новую теплозащиту, которая позволит кораблю при возвращении спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью. Также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.

Ни "Роскосмос", ни NASA информацию о создании корабля за счет России, без средств американской стороны, не прокомментировали. Кто будет оплачивать работы, также пока не уточняется.