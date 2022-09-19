Умер космонавт Валерий Поляков

Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

Советский и российский летчик-космонавт Валерий Поляков умер в возрасте 81 года. Он был известен как рекордсмен по длительности полета в космосе. Об этом сообщает сайт госкорпорации "Роскосмос".

Летчик родился 27 апреля 1942 года в Туле, в 1965 году окончил Первый Московский медицинский институт имени Сеченова, а в 1971-м организовал работу в Институте медико-биологических проблем.

Всего в космосе Поляков побывал два раза. Первый случился в 1988 году, а второй прошел с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года. Его полет продолжался 437 суток, что является абсолютным мировым рекордом. Отряд космонавтов Поляков покинул в 1995 году.

Он опубликовал более 50 публикаций в российских и зарубежных изданиях, которые освещают проблемы космической биологии и медицины. Кроме того, Поляков является Героем Республики Афганистан, обладателем многих наград и регалий. Например, космонавт носит звание офицера французского Ордена Почетного легиона.