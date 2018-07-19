Ученые рассказали о влиянии таяния "мега-айсберга" на уровень моря

Фото: АР/David Goldman
Таяние гигантского осколка ледника Ларсена, отколовшегося от Антарктиды в прошлом году, повысит уровень моря на несколько миллиметров. Разрушение других ледовых массивов гораздо более опасно, сообщает журнал Cryosphere.
Специалисты полагают, что, если это продолжится, то рост уровня моря начнет сильно влиять на жизнь островных государств и прибрежных городов. Исследователи нашли доказательства того, что первыми могут исчезнуть не северные льды, а часть ледников Антарктиды. Это может привести к катастрофическому росту уровня моря.
Самым уязвимым считается ледник Ларсена на восточном побережье полуострова Антарктический. Он начал распадаться еще в 1995 году.
Айсберг Ларсена весом в триллион тонн пока остается у берегов Антарктиды. Это тормозит процесс его дальнейшего разрушения и таяния. Тем не менее, ученые спрогнозировали последствия его разрушения и таяния других уязвимых ледников полуострова Антарктический.
С одной стороны, исчезновение А-68 и остальных фрагментов ледника Ларсена повысит уровень моря всего на четыре миллиметра. С другой стороны, таяние других ледников приведет к более масштабным последствиям, так как этот ледник сдерживает несколько континентальных ледовых потоков.
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