Компьютер научился рисовать картины по текстовому описанию

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Программисты создали нейросеть, которая может создавать изображения по текстовому описанию их параметров.

Нейросеть GAN разработали в компании Microsoft. Система работает с помощью алгоритма, который учитывает важные детали в описании. Нейросеть анализирует каждое отдельное слово для проработки картины, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что нейросеть может даже создавать портреты, используя наброски.

Ранее специалисты китайской компании Alibaba Group создали компьютерную модель нейросети, которая прошла тест на понимание прочитанного впервые лучше человека.