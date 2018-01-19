Ученые создали новый метод ранней диагностики рака

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Ученые из Австралии и США разработали новый диагностический тест по анализу крови, с помощью которого можно выявить на ранних стадиях восемь из десяти распространенных видов рака.

Технология жидкостной биопсии под названием CancerSEEK позволиляет определить около 60 процентов случаев наличия рака легких и кишечника, более 70 процентов заболеваний поджелудочной железы и желудка, 95 процентов – опухоли печени и яичников, сообщает ТАСС.

Главное достоинство теста – почти полное отсутствие ложноположительных результатов. Он позволит избежать ошибок, которые оказывают сильное психологическое влияние на пациентов, а также могут привести к дополнительной дорогой диагностике. Во время тестирования 800 здоровых людей, ошибки составили менее одного процента.

Один из исследователей, профессор медицины Питер Гиббс назвал разработку "подлинным прорывом". Ученые продолжат испытания нового метода. По словам Гиббса, через несколько лет его смогут использовать врачи. Предполагается, что стоимость такого теста составит 500 долларов.

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