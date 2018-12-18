Опасная алхимия: российские ученые рассказали о негативном влиянии витамина В12

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Российские ученые пришли к выводу, что витамин В12 может превращать полезные антиоксиданты в опасные вещества, разрушающие ДНК клеток. Результаты исследования были опубликованы в журнале Redox Biology.

"Наши результаты указывают на сложные и противоречивые взаимодействия антиоксидантов в сочетании с другими биологическими молекулами", – пояснил замдиректора Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино Владимир Акатов. По его словам, эту особенность необходимо "учитывать при использовании данных веществ для создания терапевтических комбинаций".

Как напомнили специалисты, антиоксиданты защищают геном человека от повреждений и замедляют старение клеток. Более того, как доказали химики и биологи, вещества, содержащиеся, например, в чае и кофе, гораздо эффективнее защищают клетки, чем классический витамин С. Однако пока ученые затрудняются сказать, насколько часто и в каких дозах нужно употреблять эти антиоксиданты.

Кроме того, Акатов и его коллеги выяснили, что комбинация витамина В12 с некоторыми антиоксидантами, включая витамин С или ацетилцистеин, ведет к формированию перекиси водорода и других агрессивных молекул, которые убивают клетки и вызывают "поломки" в ДНК.

По словам российских биофизиков, при взаимодействии антиоксидантов с витамином В12 возникает еще одно опасное вещество – дисульфирам, то есть соединение атомов азота, серы, водорода и углерода, которое подавляет работу многих ферментов. Дисульфирам массово уничтожает как раковые, так и здоровые клетки организма. Во время эксперимента в пробирку с клетками добавили смесь витамина В12 и антиоксидантов. Это соединение всего за двое суток вызвало гибель почти 90% клеток. При этом добавление в пробирку антиоксидантов без витамина В12 никак им не навредило.