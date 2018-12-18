Опасная алхимия: российские ученые рассказали о негативном влиянии витамина В12

Российские ученые пришли к выводу, что витамин В12 может превращать полезные антиоксиданты в опасные вещества, разрушающие ДНК клеток. Результаты исследования были опубликованы в журнале Redox Biology.
"Наши результаты указывают на сложные и противоречивые взаимодействия антиоксидантов в сочетании с другими биологическими молекулами", – пояснил замдиректора Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино Владимир Акатов. По его словам, эту особенность необходимо "учитывать при использовании данных веществ для создания терапевтических комбинаций".
Как напомнили специалисты, антиоксиданты защищают геном человека от повреждений и замедляют старение клеток. Более того, как доказали химики и биологи, вещества, содержащиеся, например, в чае и кофе, гораздо эффективнее защищают клетки, чем классический витамин С. Однако пока ученые затрудняются сказать, насколько часто и в каких дозах нужно употреблять эти антиоксиданты.
Кроме того, Акатов и его коллеги выяснили, что комбинация витамина В12 с некоторыми антиоксидантами, включая витамин С или ацетилцистеин, ведет к формированию перекиси водорода и других агрессивных молекул, которые убивают клетки и вызывают "поломки" в ДНК.
По словам российских биофизиков, при взаимодействии антиоксидантов с витамином В12 возникает еще одно опасное вещество – дисульфирам, то есть соединение атомов азота, серы, водорода и углерода, которое подавляет работу многих ферментов. Дисульфирам массово уничтожает как раковые, так и здоровые клетки организма. Во время эксперимента в пробирку с клетками добавили смесь витамина В12 и антиоксидантов. Это соединение всего за двое суток вызвало гибель почти 90% клеток. При этом добавление в пробирку антиоксидантов без витамина В12 никак им не навредило.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.