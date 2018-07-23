Польза мультивитаминов оказалась мифом

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Регулярный прием мультивитаминных комплексов не помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Оздоровительный эффект от искусственных добавок оказался равен нулю, сказано в исследовании Американской кардиологической ассоциации.
Специалисты проанализировали данные о здоровье более чем двух миллионов пациентов, принимавших витамины и отказавшихся от других лекарств. Добавки не снизили риск развития сердечно-сосудистых недугов и преждевременной смерти.
Мультивитаминные комплексы используют около трети американцев, считая их частью здорового образа жизни. Врачи же пришли к выводу, что полезные вещества лучше усваиваются из пищи, сообщает "Мир 24".
В качестве профилактики заболеваний сердца и сосудов доктора рекомендовали поддержание в норме кровяного давления и уровня холестерина, регулярные занятия спортом и отсутствие лишнего веса. Следует также ограничить потребление алкоголя и курение.
Ранее о том, что популярные витаминные комплексы никак не влияют на здоровье человека заявили ученые из Канады. Исследователи провели несколько экспериментов, которые показали, что кальций, а также витамины C и D, которые часто продаются в аптеках, не улучшают и не ухудшают состояние людей.
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