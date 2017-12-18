Облик Москвы 1830 года воссоздали в формате виртуальной реальности в МГУ

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Ученым МГУ имени Ломоносова удалось воссоздать исторический облик Москвы 1830 года в формате виртуальной реальности.

"Особенность проекта заключается в возможности верифицировать объекты виртуальной реконструкции. Каждый желающий сможет получить справочную информацию о конкретном строении", – цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы вуза. Авторы проекта уточнили, что все, кто интересуется историей города, смогут узнать об истории здания и о том, как оно выглядело в разные периоды времени. По словам ученых, особенно детально они реконструировали облик Страстного монастыря.

Отмечается, что проект основан на российских разработках в области виртуальной реальности.

"В Московском университете представлен полный цикл разработки VR-систем: от собственного аппаратного и программного обеспечения до решения прикладных задач в разных сферах деятельности", – подчеркнул сотрудник механико-математического факультета вуза Виктор Чертополохов.

Как пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ Леонид Бородкин, просто "кликнув" на любой объект виртуальной реконструкции, пользователь получит доступ к набору соответствующих источников.

"Применение виртуальной реальности полного погружения позволяет не только увидеть, но и прочувствовать, ощутить всю значимость исторических событий. Внедряя эту технологию в школы, вузы и музеи, мы существенно повысим интерес к нашему прошлому", – заявил Бородкин.

Необходимые для реализации проекта исторические исследования проводились при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ).