Облик Москвы 1830 года воссоздали в формате виртуальной реальности в МГУ

18 декабря, 16:29
Фото: Репродукция фотохроники ТАСС
Ученым МГУ имени Ломоносова удалось воссоздать исторический облик Москвы 1830 года в формате виртуальной реальности.
"Особенность проекта заключается в возможности верифицировать объекты виртуальной реконструкции. Каждый желающий сможет получить справочную информацию о конкретном строении", – цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы вуза. Авторы проекта уточнили, что все, кто интересуется историей города, смогут узнать об истории здания и о том, как оно выглядело в разные периоды времени. По словам ученых, особенно детально они реконструировали облик Страстного монастыря.
Отмечается, что проект основан на российских разработках в области виртуальной реальности.
"В Московском университете представлен полный цикл разработки VR-систем: от собственного аппаратного и программного обеспечения до решения прикладных задач в разных сферах деятельности", – подчеркнул сотрудник механико-математического факультета вуза Виктор Чертополохов.
Как пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ Леонид Бородкин, просто "кликнув" на любой объект виртуальной реконструкции, пользователь получит доступ к набору соответствующих источников.
"Применение виртуальной реальности полного погружения позволяет не только увидеть, но и прочувствовать, ощутить всю значимость исторических событий. Внедряя эту технологию в школы, вузы и музеи, мы существенно повысим интерес к нашему прошлому", – заявил Бородкин.
Необходимые для реализации проекта исторические исследования проводились при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ).
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