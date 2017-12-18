Опубликован уникальный снимок Марса "в полный рост"

18 декабря, 16:03
Фото: depositphotos/magann
Уникальный снимок Марса опубликовало на своем сайте Европейское космическое агентство (ESA). На фотографии Красная планета представлена "в полный рост".
Уточняется, что ценный снимок удалось сделать при помощи зонда Mars Express, который совершил полет над поверхностью Марса с севера на юг.
На снимке видно, что та часть Марса, которая покрыта льдом, находится снизу, тогда как огненный ландшафт экватора расположен наверху. Кроме того, изображение "в полный рост" позволяет лучше рассмотреть разломы, каньоны и вулканы на поверхности планеты, включая гигантский вулкан Альба-Монс.
По словам астрономов, полученное изображение является первым доступным для исследований широкоугольным видом Марса.
#Mars upside down: a rare wide-angle view of the Red Planet, with the north pole at bottom and equator top, as seen by our Mars Express spacecraft: https://t.co/6o71OzASEr pic.twitter.com/PKiVG7qo41— ESA Science (@esascience) 14 декабря 2017 г.
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