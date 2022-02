Опубликован уникальный снимок Марса "в полный рост"

Уникальный снимок Марса опубликовало на своем сайте Европейское космическое агентство (ESA). На фотографии Красная планета представлена "в полный рост".

Уточняется, что ценный снимок удалось сделать при помощи зонда Mars Express, который совершил полет над поверхностью Марса с севера на юг.

На снимке видно, что та часть Марса, которая покрыта льдом, находится снизу, тогда как огненный ландшафт экватора расположен наверху. Кроме того, изображение "в полный рост" позволяет лучше рассмотреть разломы, каньоны и вулканы на поверхности планеты, включая гигантский вулкан Альба-Монс.

По словам астрономов, полученное изображение является первым доступным для исследований широкоугольным видом Марса.

