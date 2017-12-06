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Наука

6 декабря, 20:26

Ученые нашли копию Земли в созвездии Льва

наука

Фото: ТАСС/YAY

Международная команда астрономов обнаружила две экзопланеты у звезды К2-18. Их выявили при анализе собранных Европейской южной обсерваторией данных.

Планеты находятся на расстоянии 111 световых лет от Земли в направлении созвездия Льва. Одну из них открыли еще в 2015 году, а изучать начали только сейчас. Объект носит обозначение K2-18b и располагается в обитаемой зоне родительской звезды. Предполагается, что на поверхности планеты может обнаружиться жидкая вода, сообщает "Российская газета".

Объект может фактически быть увеличенной копией Земли, полагают астрономы. Предполагаемый размер планеты превышает земной в 2,5 раза, масса тела в восемь раз выше. Есть две теории о внешнем облике K2-18b – каменистая поверхность или почти полное покрытие водой и льдом.

Вторая экзопланета – K2-18c – находится за пределами обитаемой зоны. Вопрос возможности существования на ней жизни не рассматривается.

Пока одни исследователи ищут потенциально обитаемые миры в космосе, другие готовятся колонизировать те, что изначально считались непригодными. В конце ноября определился победитель конкурса на создание проекта будущего города на Марсе. Поселение колонистов распланирует группа ученых из Массачусетского технологического института, предложившая построить его по принципу леса.

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