В РАН прокомментировали данные NASA о приближении астероида

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Данные NASA о приближении к Земле крупного астероида EA2 прокомментировал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По словам эксперта, "на таком незначительном расстоянии над поверхностью Земли небесные тела пролетают не очень часто". Однако исключительным случаем это сближение тоже не назовешь, отметил Вибе в беседе с RT.

"Существуют списки предсказаний подобных явлений. И по этим спискам видно, что такие события достаточно рядовые", – пояснил он. Наблюдать за полетом EA2 можно будет только с помощью спецоборудования, рассказал Вибе, добавив, что "данное явление совершенно безопасно и никакого влияния на Землю не окажет".

Ранее в NASA предупредили, что 22 марта астероид EA2 пролетит на расстоянии 305 тысяч километров над Землей. По данным агентства, скорость движения небесного тела составляет примерно пять километров в секунду, а его диаметр оценивают в 18–40 метров.

Ученые призвали не волноваться, назвав поднятую вокруг EA2 шумиху "преувеличенной". В частности, эксперт ракетно-космической отрасли Александр Железняков заявил, что 30-метровый астероид не может причинить нашей планете никакого вреда.