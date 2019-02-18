Ясная погода подарит москвичам суперлуние

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Погода не помешает москвичам увидеть главное суперлуние года, которое случится в ночь на 19 февраля. Как передает портал "Метеоновости", воздух в столице и области будет чистым и прозрачным благодаря росту атмосферного давления.

"Февральская лазурь и яркое солнце слепят глаза. Это подарок жителям и гостям Москвы на день 18 февраля. Но и на предстоящую ночь небесная канцелярия приготовила не менее приятный сюрприз: ясной и в меру морозной ночью можно будет насладиться эффектным зрелищем – суперлунием", – отмечает портал.

Ранее Московский планетарий сообщил, что ночью с 18 на 19 февраля в Москве будет видна самая большая Луна 2019 года.

В 2019 году уже было одно суперлуние – 21 января. Оно произошло одновременно с полным затмением Луны. В этот раз полная Луна появится после 16:00 по Москве.

суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это явление происходит каждый год, но оно редко совпадает с прохождением ближайшей к планете точки околоземной орбиты спутника.