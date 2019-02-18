Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:42

Ясная погода подарит москвичам суперлуние

наука

15:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Погода не помешает москвичам увидеть главное суперлуние года, которое случится в ночь на 19 февраля. Как передает портал "Метеоновости", воздух в столице и области будет чистым и прозрачным благодаря росту атмосферного давления.

"Февральская лазурь и яркое солнце слепят глаза. Это подарок жителям и гостям Москвы на день 18 февраля. Но и на предстоящую ночь небесная канцелярия приготовила не менее приятный сюрприз: ясной и в меру морозной ночью можно будет насладиться эффектным зрелищем – суперлунием", – отмечает портал.

Ранее Московский планетарий сообщил, что ночью с 18 на 19 февраля в Москве будет видна самая большая Луна 2019 года.

В 2019 году уже было одно суперлуние – 21 января. Оно произошло одновременно с полным затмением Луны. В этот раз полная Луна появится после 16:00 по Москве.

суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это явление происходит каждый год, но оно редко совпадает с прохождением ближайшей к планете точки околоземной орбиты спутника.

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика