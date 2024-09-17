"Известия": проект по созданию в РФ аналога Starlink может обойтись в 445 млрд рублей

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Россия может выделить 116 миллиардов рублей из бюджета на создание в 2025–2030 годах группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру. Об этом со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта "Инфраструктура доступа к Сети интернет" сообщает газета "Известия".

Подобная система станет аналогом спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX.

"Для нас развитие спутниковой связи – один из основных приоритетов на ближайшую перспективу. Он обязательно войдет в новый национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", – заявили в Минцифры.

На данный момент проект находится в предварительной версии, и говорить об итоговых цифрах преждевременно, отметили в ведомстве.

Согласно первоначальным расчетам, на систему из 383 спутников планируется потратить 445 миллиардов рублей, из которых 116 миллиардов будут получены из государственного бюджета. Внебюджетные источники, согласно предварительному проекту, составят 329 миллиардов рублей.

Систему разрабатывает компания "Бюро 1440", ранее принадлежавшая структурам предпринимателя Алишера Усманова. В компании заявили, что разработка низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления целевого сервиса проходит строго в соответствии с плановыми сроками, а ключевые технологии будущего сервиса уже подтвердили летную квалификацию и готовы к масштабированию.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия разрабатывают спутник по дистанционному зондированию Земли с уникальными характеристиками. В перспективе работа работа продлится до 2027–2028 года. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что это необходимо для реальной экономики, для сферы обороны и безопасности.