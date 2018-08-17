В Крыму обнаружили античный склеп с изображением Геракла

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Команда исследователей фонда "Археология" нашла на Керченском полуострове в Крыму склеп с изображением Геракла – героя греческой и римской мифологии, передает ТАСС.
"Склеп был найден во время раскопок некрополя Кыз-Ул. Скорее всего, гробница принадлежала знатному роду, который мог позволить хоронить своих умерших в склепах на протяжении нескольких десятилетий", – рассказал директор по развитию фонда Олег Марков.
По его словам, в склепе были захоронены воины, так как рядом обнаружены многочисленные останки лошадей, которых по традиции хоронили вместе с хозяевами. Приблизительный возраст находок – I век до нашей эры – I век нашей эры. Уточняется, что склеп был разграблен еще в XIX веке.
Также археологи обнаружили землянку, где нашли бронзовую пряжку и наконечник стрелы.
"В настоящее время территория вокруг склепа и землянки разбита на квадраты. Возможно, будут еще новые находки", – подчеркнул Марков.
Исследователи предполагают, что некрополь принадлежал древнему поселению, небольшому городу-крепости, который был заброшен и ушел под воду, так как находился в прибрежной полосе Черного моря.
Археологическая экспедиция завершит свою работу 1 сентября.
Ранее экспедиция Севастопольского государственного университета нашла на глубине 11-13 метров затонувшее судно в районе устья реки Бельбек в Каламитском заливе. По предположению исследователей, корабль использовали для торговли.
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