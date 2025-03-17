Ученый Петрукович заявил, что ожидать мощную магнитную бурю 18 марта не стоит

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Мощная магнитная буря не обрушится на Землю 18 марта, так как предпосылок для этого нет. Об этом рассказал член-корреспондент Российской академии наук, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, сообщает телеканал "360".

По словам ученого, на данный момент официальный прогноз относительно магнитных бурь "зеленый". Петрукович не знает, что произойдет на Солнце через час или сутки, и даже если выброс плазмы случился на звезде три дня назад, определить, когда именно он повлияет на планету, невозможно.

"Я пока ничего не вижу у себя чего-то такого радикального", – обратил внимание член-корреспондент РАН.

Ученый добавил, что новостные агентства и интернет-каналы иногда преувеличивают масштабы происходящего.

Ранее ученый Сергей Богачев заявил, что из-за усиления солнечного ветра в апреле на Земле прогнозируется больше магнитных бурь.

Он подчеркнул, что прогноз пока не окончательный, однако модели показывают рост геомагнитной активности на начало апреля до уровня Kp 4–5. Это означает, что возмущения магнитного поля, которые могут перерасти в слабые бури.