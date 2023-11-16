Ученые опровергли один из мифов о заселении Европы человеком

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Ученые из Орхусского университета опровергли миф, что Европа была сплошь покрыта густыми лесами до прибытия современных людей. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Эксперты изучили состав древней пыльцы, который сохранился в почве, чтобы узнать, какая растительность преобладала в Европе более 100 тысяч лет назад. Выяснилось, что от 50 до 75% площади Европы занимали низкие растения. Например, лещиной, хотя кустарник почти не растет в густом лесу.

Отмечается, что большие открытые пространства, вероятно, связаны с крупными млекопитающими. Они употребляли много растительной биомассы, тем самым сдерживая рост деревьев. Помимо этого, свой вклад внесли лесные пожары и наводнения.

Ученые считают, что исследование может привести к необходимости переписать многие учебники, согласно которым первые европейцы осушали болота, вырубали густые леса, возделывали пустоши. Уточняется, что работа подчеркивает важность охраны мегафауны.

Эксперты объяснили, что без крупных животных в природных зонах преобладает густая растительность, в ней не могут развиваться многие виды бабочек и растений.

"Поэтому важно вернуть крупных животных в экосистемы, если мы хотим способствовать сохранению биоразнообразия", – заключили в тексте.

Ранее британские ученые опровергли мифы о микробах, живущих в кишечнике. В частности, эксперты развеяли миф о десятикратном превосходстве клеток микробиоты над самим организмом. На протяжении многих лет считалось, что в микробиоме взрослого человека порядка 100 триллионов бактериальных клеток при десяти триллионах собственных. Эти показатели были оценены в 2014 году в рамках проекта "Микробиом человека".

Кроме того, группа чешских ученых из Масарикова университета опровергла популярный миф о том, что пользование телефоном вечером и ночью ведет к бессоннице. Выяснилось, что между временем использования смартфона и повышением риска нарушений сна нет никакой связи. А сонливость, на которую иногда жаловались участники эксперимента, возникала из-за общего сокращения продолжительности сна.