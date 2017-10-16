Ионный двигатель NASA установил рекорд производительности

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NASA удачно испытало ионный двигатель X-3, созданный инженерами Мичиганского университета. Мотор побил сразу несколько рекордов. В частности, X-3 развил мощность свыше 100 кВт, а реактивная тяга двигателя составила рекордные 5,4 Н.

Двигатели подобного рода отличаются высоким удельным импульсом – примерно 40 километров в секунду. Это позволяет экономить топливо при достижении высоких скоростей.

Однако из-за маленькой тяги ионные космические аппараты пока не способны преодолеть гравитационное притяжение Земли, сообщают "Аргументы недели".

Испытания планируется продолжить в 2018 году. Ионный двигатель проработает на полной мощности в течение 100 часов. Также инженеры ведут разработку системы экранирования, которая защитит стенки ускорителя от воздействия раскаленной плазмы.

В 2018 году NASA планирует запустить к Солнцу исследовательский аппарат. Космическая станция Parker Solar Probe пройдет по орбите Солнца в семь раз ближе, чем аппарат Helios 2, который приблизился к светилу в 1972 году на расстояние в 43,2 миллиона километров.

Данные, которые будет передавать станция, позволят делать более точный прогноз погоды на Земле.

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