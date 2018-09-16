РКК "Энергия" предоставила фотографии "Союза" без отверстия в корпусе – СМИ

Фото: AP

Комиссия РКК "Энергия" предоставила "Роскосмосу" фотографии корабля "Союз МС-09" на этапе сборки. Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, на фотографиях обшивки нет отверстия.

Из выводов завершившегося расследования следует, что фотографии были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения. "Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено", – сказал собеседник агентства.

Противометеоритная защита – специальные алюминиевые панели, которые по требованию NASA с 2012 года ставятся на бытовой отсек "Союза" с целью обеспечения дополнительной безопасности от микрометеоритов и космического мусора.

Отмечается, что после оснащения панелями корпус закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией. Затем "Союз МС-09" был направлен в цех окончательной сборки и на контрольно-испытательную станцию для тестирования систем, а потом его передали на космодром Байконур.

По словам источника, если не учитывать версию сверления в космосе, получается, что отверстие было просверлено в 180 суток между тем, как корабля покинул цех в РКК "Энергии" и запуском на орбиту.

Ранее СМИ писали о новых следах от дрели в обшивке. Отмечалось, что следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты.

Космонавты осмотрят обшивку "Союза" в поисках сквозного отверстия



В то же время сообщалось, утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) постепенно нарастала в течение нескольких дней, что отвергает версию об "астронавтах-диверсантах".

12 сентября было выдвинуто предположение, что американские астронавты намеренно просверлили отверстие в корабле "Союз МС-09" с целью как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Утечка воздуха на российском корабле, пристыкованном к МКС, произошла 30 августа. Экипаж станции провел ремонт и заделал отверстие. После этого в Роскосмосе пообещали установить виновника инцидента.